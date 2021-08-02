Ведущая Первого канала назвала причины неудач женщин в онлайн-знакомствах

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, почему женщинам не везет в онлайн-знакомствах. Своим мнением знаменитость поделилась в Instagram.

По словам телесвахи, мужчины часто прекращают общение в сети после того, как получают предложение встретиться или поговорить по телефону. Среди возможных причин такого поведения она назвала излишнюю настойчивость женщины, чрезмерную занятость и дурные манеры мужчины. Сябитова отметила, что иногда целью мужчины может быть только виртуальное общение.

«Но, чтобы вы не думали, и какие оправдания ему не искали, правда одна. Вы не настолько ему понравились, чтобы он захотел с вами встретиться», — заявила телеведущая. Сябитова призвала женщин, оказавшихся в подобной ситуации, не отчаиваться, не привязываться к произошедшему эмоционально и набраться терпения в поиске второй половинки.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале назвала способ вычислить женатого мужчину. Сябитова заявила, чтобы определить семейное положение, паспорт не нужен. По ее мнению, достаточно поспрашивать жениха о жизни. Также, если мужчина отказывается назначать свидания на выходные дни или на время отпуска, то, очевидно, он связан узами брака.