Ведущая Первого канала поддержала отца Бритни Спирс

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова поддержала отца американской певицы Бритни Спирс в деле об опеке над артисткой. Она назвала действия Джеймса Спирса правомерными в интервью «Газете.Ru».

По мнению Сябитовой, Спирс взял опеку над своим ребенком и имел на это право, поскольку «в конце концов — это его ребенок». Телеведущая напомнила, что певица нарушала общественный порядок, нанося ущерб репутации семьи. В этом случае не важно, зарабатывает ли женщина самостоятельно или нет, отметила сваха.

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«Если она признана недееспособной и является причиной агрессивных ситуаций, связанных со здоровьем и жизнью, значит, опека отца — это правильный поступок. Раз она не может нести ответственность за свои действия, то это должен делать кто-то находящийся рядом, кто-то более старший, более ответственный», — подчеркнула Сябитова.

Бритни Спирс на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелеса 23 июня потребовала, чтобы ее полностью освободили от опекунства со стороны отца, которое длится уже 13 лет. Она призналась, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. После ее выступления в суде менеджер Спирс уволился и упомянул о завершении карьеры, также завершил работу с певицей ее адвокат. Суд разрешил поп-звезде самостоятельно нанять себе адвоката в деле о прекращении опекунства.