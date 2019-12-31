Владельцам кофемашин массово послышалась песня Бритни Спирс

Пользователи Twitter массово сообщили, что услышали песню певицы Бритни Спирс Stronger при работе кофемашин. Об этом пишет BuzzFeed.

Журналисты обратили внимание на ставшую вирусной публикацию пользовательницы Sam, которая прикрепила к посту видео с кофемашиной, а в подписи к ролику указала, что звук устройства похож на композицию артистки. В комментариях некоторые юзеры признались, что им тоже слышится этот звук. «У меня такая же машина, каждое утро просыпаюсь под это», — написал владелец подобной кофемашины Originaldoll.

Репортеры также обнаружили, что люди и ранее замечали сходство трека с звучанием работы кофемашин.

«Не знаю, каким словом называют фанатов Бритни Спирс, но моя кофемашина — одна из них»

Ранее в Twiter стал популярен ролик с собакой Райли, которая случайно воспроизвела проигрыш из песни Toxic Бритни Спирс. Некоторые отмечали, что Райли поет лучше некоторых представителей человечества.

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