Ведущая Первого канала раскрыла главную причину разводов в России

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла причину, по которой в последнее время в России увеличилось количество разводов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По мнению Сябитовой, всему виной пандемия коронавируса и сопутствующая ей самоизоляция, которая привела к тому, что члены семьи стали проводить больше времени вместе. Она отметила, что большинство людей не смогли принять новый ритм жизни. «Мы в основном все работаем, соответственно, редко видимся, поэтому не было времени, и не было прецедентов по поводу конфликтов в семье. А когда мы 24/7 вместе, когда все сели на самоизоляцию, конечно, люди не были готовы к такому», — сказала сваха.

Ведущая Первого канала не исключила, что большинство разводов, случившихся в России в период пандемии, не имеют под собой веского основания. Как пояснила Сябитова, молодые люди «не умеют притираться». Сваха добавила, что это временное явление и в скором времени они поймут, что менять «шило на мыло» бессмысленно.

Ранее Сябитова раскритиковала звезд, которые на публике выясняют отношения с бывшими возлюбленными. Телеведущая заявила, что претензии, озвученные бывшими партнерами, особенно по прошествии времени, не работают.