Ведущая Первого канала раскритиковала выясняющих отношения с бывшими звезд

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскритиковала знаменитостей, которые публично выясняют отношения с бывшими возлюбленными после разрыва. Действия звезд она осудила в Instagram.

«Сейчас в шоу-бизнесе модно выяснять отношения с бывшими. Хочу вставить свои пять копеек в эту тему», — отметила сваха. По мнению Сябитовой, все претензии к бывшим возлюбленным, особенно озвученные по прошествии времени, не работают, как и способы вернуть их или навредить им, «если это только не пиар-ход».

Говоря о разрывах, Сябитова отметила, что самое трудное в них — это преодолеть «волну печали и отчаяния» и не считать ее признаком того, что принятое решение было неверным. «Помните! Думать нужно не о прошлом, а о будущем, и оно будет зависеть от того, насколько сильно в вас желание освободиться от прошлого и как хорошо вы усвоили уроки, которые преподнесла вам жизнь», — призвала сваха.

Ранее Сябитова назвала курортные романы отдушиной в серой жизни. По мнению свахи, они несут в себе эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день — праздник.