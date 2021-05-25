Ведущая Первого канала назвала курортные романы отдушиной в жизни россиянок

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала курортные романы отдушиной в серой жизни. Об их значении для россиянок она порассуждала в Instagram.

«Господи, что бы мы делали без этих курортных романов?!» — задалась вопросом Сябитова. По мнению свахи, они несут в себе эмоциональный всплеск, которого иногда хватает на годы, а также являются воплощением мечты о другой жизни, где каждый день — праздник.

Сваха отметила, что обстановка курортов приводит к тому, что мужчины и женщины «желают отдаваться страсти без зазрения совести». Она пояснила, что понимание краткосрочности таких отношений и возможность прятать свое настоящее лицо играют в этом немаловажную роль. «Только солнце, море, страсть и никаких подробностей о жизни каждого участника романа», — заключила телеведущая.

Ранее Сябитова сравнила мужчин с консервными банками, объяснив, что даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт, и призвала женщин не выбирать спутника жизни, ориентируясь только на внешность.