Ведущая «Давай поженимся!» рассказала об изнанке съемок

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале и сваха Роза Сябитова рассказала о том, как проходят съемки передачи. Изнанку процесса она раскрыла в сторис в Instagram.

По словам Сябитовой, съемки «Давай поженимся» обычно занимают три дня, при этом каждый день записывается по четыре программы. Таким образом, по подсчетам свахи, ведущие знакомятся примерно с 76 героями.

«Большинство из вас меня спрашивают: "А помните героиню, которая была у вас 15 марта 2018 года в красном платье в белый горох?" Дорогие мои. Не помню», — призналась телеведущая.

Сябитова добавила, что забывает имена даже тех участников, которые только что сидели перед ней. Именно поэтому она использует во время съемок специальные подсказки с данными участников.

Ранее Сябитова показала закулисье съемок и рассказала, как проводит время перед съемками и в перерывах. По словам Сябитовой, на «Давай поженимся!» ее всегда привозит такси. Затем в течение полутора часов ей делают макияж. При этом на съемочной площадке передачи ее участники следуют всем рекомендациям, данным в связи с пандемией.