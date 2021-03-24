Астролог из «Давай поженимся» раскрыла причину ухода из передачи

Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!», астролог Василиса Володина призналась, что покинула проект из-за невозможности вести программу удаленно во время пандемии коронавируса. Причину ухода из программы она раскрыла в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец».

«Смею надеяться, что я неплохой прогнозист. Я понимала, что у меня в самом начале пандемии — это было начало апреля — очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких совсем нехороших исходов. Особенно с учетом экстремальных условий, в которых снимается "Давай поженимся!" — на холодном заводе», — поделилась астролог. Кроме того, на фоне склонности к простуде и страха перед коронавирусом Володина переживала за себя и пожилых родственников.

Астролог добавила, что в тот момент оказалась перед выбором «кошелек или жизнь». «Для меня более базовым страхом был страх за жизнь и здоровье свое. Что же делать, самой себе не верить и идти туда, где такой риск? Год назад было действительно опаснее», — объяснила она.

По словам Володиной, тогда она попросила руководство программы позволить ей работать удаленно в течение двух недель. Однако астрологу отказали в такой возможности, и она уволилась из программы. При этом ведущая продолжала работать в онлайн-формате в передачах «Модный приговор» и «Доброе утро».

Ведущая рассказала, что ее прогноз оказался верным. В начале апреля заболели ведущие «Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина. «Я должна была выходить на съемки 4 апреля, и 3 апреля там снимался „Модный приговор“. (...) Я понимаю, где был этот риск. Потому что после Александра в эту гримерку должна была заехать я», — отметила она.

При этом Володина скучает по программе, но думает, что уже не вернется на съемки в проект.

Ранее астролог Тамара Глоба, которая была ведущей «Давай поженимся!» с 2015 по 2018 год, объяснила, почему ушла из проекта. «Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование скандалить с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими», — отметила астролог. Глоба подчеркнула, что подобные действия — не ее формат.