Бывшая ведущая «Давай поженимся!» объяснила уход из телешоу

Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!», астролог Тамара Глоба в интервью News.ru рассказала, как работала в телешоу Первого канала и объяснила, почему ушла из проекта.

«Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование скандалить с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими», — отметила астролог. Глоба подчеркнула, что подобные действия — не ее формат.

«Я не умею работать в таком стиле и не хочу», — добавила она, комментируя новые условия.

Глоба была соведущей «Давай поженимся!» с 2015 по 2018 год. По ее словам, за время работы в программе она получала необходимые данные участников и для каждого выстраивала натальную карту. Первые два года весь процесс проходил вручную. «Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16–20 человек, которые попадают на передачу», — заключила Глоба.

Глоба появилась в «Давай поженимся!», когда другой астролог передачи, Василиса Володина, была беременна. Бывшая жена астролога и ведущего Павла Глобы также ведет эфиры на «Русском радио» и дает экспертные комментарии в эфире российских телеканалов.