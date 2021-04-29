Ведущая «Давай поженимся!» объяснила интерес женщин к алкоголикам и тиранам

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила, почему некоторым женщинам интересны мужчины —алкоголики и тираны. Причины таких предпочтений она назвала в Instagram.

«Почему женщины это делают: возраст, несносные отношения с родителями, желание убежать из дома куда угодно и к кому угодно, отсутствие собственного жилья, наличие у мужчины больших денег», — сказала ведущая.

Сябитова советует не вступать в серьезные отношения с такими партнерами.

«Если женщина это осознает (неважно, сколько потребуется времени), она может спасти себя и свое будущее. Ей просто нужно вовремя остановиться», — подчеркнула сваха. Она констатировала, что необходимо объективно оценить выбранного мужчину и будущее взаимоотношений.

Ранее Сябитова рассказала, что и на 70 тысяч рублей можно отпраздновать свадьбу, если задействовать креативное мышление. Она заметила, что сегодня наблюдается тренд на простую свадьбу в узком семейном кругу и сдержанные церемонии.