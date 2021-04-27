Ведущая «Давай поженимся!» дала совет по празднованию свадьбы на 70 тысяч рублей

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что и на 70 тысяч рублей можно отпраздновать свадьбу, если задействовать креативное мышление. Соответствующий совет она дала в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Она заметила, что сегодня наблюдается тренд на простую свадьбу в узком семейном кругу и на сдержанные церемонии. По мнению Сябитовой, после бракосочетания гостей можно пригласить не в ресторан, а домой. Родственникам вместе с родителями нужно поручить купить продукты и накрыть торжественный стол. Тогда жениху с невестой останется лишь позаботиться о кольцах и свадебном платье.

«Сейчас невесты мозг включили, никто не бегает за какими-то трендами, сейчас больше в том самом тренде простота, нежность и тому подобное, что облегчает задачу женихов с финансовой стороны в том числе. Время всех приучило, что нужно не просто деньги экономить, наоборот, деньги для молодых, на что-то полезное потом потратить», — сказала Сябитова.

Ведущая заметила, что от стоимости свадьбы счастье молодоженов не зависит, а кредит, который многие берут ради торжества, способен испортить семейную жизнь. Сваха призвала включать «креативный мозг» и проводить душевные праздники в кругу близких людей.

Ранее Сябитова сравнила мужчин с консервными банками и призвала женщин не выбирать спутника жизни, ориентируясь только на внешность. Она объяснила, что даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт.