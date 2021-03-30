Жених на «Давай поженимся!» попытался показать стриптиз и сломал стол

Участник программы «Давай поженимся!» Павел, работающий стриптизером в одном из клубов Санкт-Петербурга, решил в качестве сюрприза для невесты исполнить танец и завершить его стриптизом. Мужчина попытался забраться на стол в студии программы, но сломал его. Выпуск опубликован на YouTube.

Жених рассказал ведущим программы Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой о сложностях своей работы. «Для меня стриптиз — это искусство. Я не считаю, что стриптиз — это когда вышел красивый накачанный мужчина и разделся. Стриптиз — это даже, может быть, и не танец. Это именно работа с эмоциями», — поделился мужчина.

После этого он раскритиковал невесту за то, что она не привлекла его как личность, призвал ее вести себя достойно и показал сюрприз. Во время танца он расстегнул ремень и встал на стол, одна конструкция не выдержала его веса. «Браво! Я думаю, нам понадобятся дубли», — пошутила после выступления Гузеева.

Ранее стали известны размеры пенсий ведущих «Давай поженимся!». Сообщалось, что Гузеева получает 45 тысяч рублей в месяц, а ее коллега по передаче Сябитова — 14 тысяч рублей.

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