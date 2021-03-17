Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о поведении Моргенштерна за кадром

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о том, что поведение участвовавшего в программе рэпера Алишера Моргенштерна вызвало у нее опасения. Об этом Сябитова заявила в интервью изданию «Телепрограмма».

Телесваха рассказала, что в финальный монтаж выпуска вошли только 40 минут, однако снимали его два часа. За это время определенные действия Моргенштерна за кадром поразили ведущую.

«Некоторые моменты его поведения у меня, как у психолога, вызывают опасения. Удивило, как на репетиции он не попадал в ноты, забывал слова — не знает собственное творчество. А там слов-то немного — я один раз послушаю и то выучу», — вспомнила Сябитова.

Телеведущая также обратила внимание, что герой выпуска «постоянно хватался за расческу», чтобы поправить прическу. После нескольких заданных вопросов Сябитова «поняла и его уровень образованности».

Выпуск с Моргенштерном вышел в эфир в конце декабря 2020 года. Рэпер пришел на программу в качестве друга жениха — 21-летнего музыканта и саунд-продюсера Славы Марлоу.