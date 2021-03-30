Ведущая «Давай поженимся» призвала относиться к мужчинам как к консервным банкам

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова сравнила мужчин с консервными банками и призвала женщин не выбирать спутника жизни, ориентируясь только на внешность. Свой совет сваха опубликовала в Instagram.

По словам Сябитовой, выбор мужчины похож на покупку консервов. Ведущая предупредила женщин, что им не стоит ориентироваться при выборе супруга только на «упаковку». Она объяснила, что даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт.

«Вот и с людьми так же: мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей», — отметила телесваха.

Поэтому, по мнению Сябитовой, женщинам необходимо относиться к мужчинам как к консервным банкам. «Стремясь к идеальности внешних форм, лучше учитывайте то, что скрыто внутри, специфику мышления и поведения человека, его биографию», — подытожила ведущая.

Ранее Сябитова назвала россиянкам, которые готовятся к замужеству, способ избежать развода в будущем. Сваха отметила, что одна из главных причин разводов заключается в том, что решение вступить в брак было поспешным и необдуманным. Поэтому она посоветовала девушкам присматриваться к избраннику в течение года.