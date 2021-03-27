Названы размеры пенсий Гузеевой и Сябитовой

Актриса и ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева получает пенсию в размере 45 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвала «Комсомольская правда».

Размер суммы объясняется тем, что по закону все прописанные в Москве деятели культуры, имеющие почетные звания, обладают правом на прибавку к пенсии в 30 тысяч рублей. Коллега Гузеевой по передаче, сваха Роза Сябитова, получает 14 тысяч рублей. Однако на размер пенсии она не жалуется, пишет издание.

Телеведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая получает пенсию в размере 16 тысяч рублей в месяц. Однако она недовольна такими выплатами.

Пенсии от 45 до 55 тысяч рублей в месяц, благодаря званиям, получают Евгений Петросян, Елена Степаненко, Юрий Стоянов, Елена Яковлева, Елена Проклова, Лариса Удовиченко, и другие. Без надбавок оказались телеведущие Дмитрий Дибров и Николай Дроздов.

Ранее бывший участник «Аншлага» и актер Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии. Артист признался, что получает 13 тысяч рублей в месяц. Шифрин сообщил, что начал получать пенсию пять лет назад, когда ему было 60. При этом, по словам Шифрина, при определенных условиях его пенсия могла бы увеличиться.