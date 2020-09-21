Народный артист России Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии в беседе с Ura.ru.

Актер признался, что получает 23 тысячи рублей в месяц, а также надбавки, в том числе за звание народного артиста России. «Московская надбавка за звание народного артиста — тридцать тысяч рублей», — сказал он.

Со всеми выплатами Стоянов получает 61 тысячу рублей.

19 февраля телеведущий Леонид Якубович рассказал, что ежемесячно получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. 74-летний народный артист России пояснил, что пока не тратит эти накопления. Он также выразил недоумение по поводу того, куда пропали отчисления от его зарплаты за почти 60 лет работы.

Юрий Стоянов наиболее известен как автор, режиссер-постановщик и актер комедийной телепередачи «Городок». Помимо этого, он снялся таких картинах, как «Ландыш серебристый», «12» и «Гитлер капут!».