Ведущая «Давай поженимся!» объяснила непопулярность незамужних женщин старше 35

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, почему женщины старше 35 лет, которые никогда не были замужем и не имеют детей, не востребованы у женихов. Об этом сваха порассуждала в Instagram-аккаунте.

Телеведущая привела в пример невест из своей передачи. Так, часто самодостаточных и финансово успешных женщин, которые не были в браке и не родили детей, «хорошие успешные женихи не особо спешат выбрать», обратила внимание на такую тенденцию Сябитова.

По мнению свахи, такое положение дел может объясняться «родовой памятью» мужчин. «Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит у нее должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли "вековухами" и "пустоцветами". С ними не хотели знаться ни замужние женщины, да и молодым юношам и девушкам они тоже были не интересны», — вспомнила она.

Сваха добавила, что времена поменялись, и женщина «хоть на пенсии может считать себя девочкой», однако мужчины не захотят брать ее замуж, и «женского счастья ей не видать». «Кого будем винить: мужчин, самих женщин или родителей, которые допустили такое со своей дочерью?» — задалась вопросом она.

Однако пользователи раскритиковали точку зрения Сябитовой. «Хватит уже вспоминать, что было 40 лет назад, а то и 50. Все меняется в жизни. А я вот считаю, что глупо и очень глупо замуж выходить в 20 лет. Надо наслаждаться молодостью сейчас, в свои молодые годы», «Дикость какая. Зачем вспоминать те времена,когда творилась дичь! Надо радоваться, что сейчас другое время. Женщина это не скоропортящийся товар, а в первую очередь личность и человек!», «Это в России стереотипы, в Европе женятся чаще всего на женщинах после 35-40 лет», — возмущались комментаторы.

«Я на стороне мужчин. Они имеют право не рисковать», «Думаю надо винить наше общество, головой застрявшее в средневековье», — поддержали ее другие.

Ранее Сябитова призвала россиянок рожать, так как это важная часть брачных отношений. «Я считаю, что если у семьи могут быть дети, то уклоняться от их рождения нельзя. Это грех!» — отметила она. Однако телесваха добавила, что семью создают не только ради рождения детей и бывают разные ситуации.