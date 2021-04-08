Харламов высмеял пение Гузеевой и Сябитовой на «Давай поженимся!»

Фото опубликовано @garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял пение ведущих «Давай поженимся!» на Первом канале. Он сравнил вокальные навыки Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой с криками суслика. Видео опубликовано в Instagram.

Во фрагменте один из участников передачи решил в качестве сюрприза исполнить песню. Вместе с ним на сцену вышли и ведущие. Каждая воспроизвела по паре строк из советской песни «Звездочка моя ясная», которую исполняла группа «Цветы» Стаса Намина.

Так, Гузеева спела фрагмент «А моя одна на века», а Сябитова — «Как ты от меня далека». Следом Харламов показал кадры с кричащим сусликом из мема, намекая на схожесть их вокальных данных.

В комментариях многие оценили юмор Харламова. По мнению пользователей, ведущие действительно пели не идеально. «Суслик лучше поет», — в шутку заметил kaminskiyroman. Тем не менее юзеры признали, что Гузеева и Сябитова и не являются профессиональными певицами.

Харламов неоднократно высмеивал передачу «Давай поженимся!» и Гузееву в Instagram, а также публиковал пародии на программу. К примеру, он в шутку заявлял, что его девичья фамилия — Гузеев и что он в течение восьми лет тайно работал креативным продюсером «Давай поженимся!»