Ведущая «Давай поженимся!» показала закулисье передачи

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова показала закулисье передачи. В Instagram-сторис она рассказала, как проводит время перед съемками и в перерывах.

«Ну, вот в таком гримвагене (мобильном помещении, в котором участники съемок переодеваются, гримируются и отдыхают непосредственно на площадке. — прим. «Ленты.ру») я. Я одна здесь из-за пандемии», — рассказала сваха.

Сябитова подчеркнула, что на съемочной площадке «Давай поженимся!» следуют всем рекомендациям, данным в связи с пандемией коронавируса. В частности, используют дезинфекторы, маски и перчатки. Затем телесваха показала специальный чемодан и сумку, которые берет с собой на съемки, и сообщила, что всегда требует наличия аптечки на площадке.

По словам Сябитовой, на «Давай поженимся!» ее всегда привозит такси. Затем в течение полутора часов ей делают макияж. Ведущая также показала стол, за которым читает сценарии и ест. «Вот так вот проходит время между съемками, вот так я готовлюсь к программе», — заключила сваха. Она также показала специальный пакет, в который складывает подарки от женихов и невест.

Ранее блогер Николай Соболев рассказал, что Сябитова абсолютно по-разному ведет себя перед камерой и в реальной жизни. Соболев обратил на это внимание, когда участвовал вместе с телесвахой в передаче «Форт Боярд». По словам блогера, поведение Сябитовой на экране — это актерская игра.