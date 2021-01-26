Ведущая «Давай поженимся!» выбрала жениха для Бузовой

Сваха из программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова выбрала из десяти претендентов, которых подобрала «Телепрограмма», жениха для певицы и ведущей Ольги Бузовой.

Издание утверждает, что собрало самых «достойных женихов российского шоу-бизнеса». В список вошли певец Филипп Киркоров, комик Гарик Харламов, фигурист Дмитрий Соловьев, певец Прохор Шаляпин, футболист Федор Смолов, участник шоу «Холостяк» Антон Криворотов, музыкант Моргенштерн, блогеры Илья Милохин и Николай Соболев, а также певец Родион Газманов, сын Олега Газманова.

По мнению Сябитовой, в качестве жениха для Бузовой подходит только один из предложенных кандидатов. Сваха уточнила, что считает Бузову не человеком, а «серьезным пиар-проектом», а ее отношения — «игрульками». «Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн. Это, судя по всему, похожий проект, вот они как раз сойдутся на фоне хайпа», — уверена телесваха.

Ранее Сябитова прокомментировала информацию о расставании Бузовой и Манукяна. По мнению свахи, пара устроила шоу ради пиара.

22 января Бузова объявила, что рассталась со своим возлюбленным. По ее словам, бывший партнер оказался чудовищем: «творил страшные и непонятные вещи». Позже она опубликовала скриншоты переписки с Манукяном, в которой пара ссорилась перед Новым годом.