«Неистовый таксист» удивил Гузееву завышенной сексуальной энергией

Участник программы «Давай поженимся!» по имени Валерий удивил ведущую передачи Ларису Гузееву заявлением о своей завышенной сексуальной энергии. Выпуск опубликован на YouTube.

«Валерий работает таксистом в Сочи. Мечтает увидеть Венецию и Иерусалим. Гордится тем, что спас друга из пожара. Предупреждает, что является обладателем неистовой сексуальной активности», — прочитала Гузеева визитку жениха.

После этого Валерий поприветствовал ведущих и сказал, что ему очень приятно, что он попал на передачу. «А нам-то как приятно! К нам нечасто залетают соколы с завышенной сексуальной энергией», — ответила Гузеева. Затем она спросила свою соведущую Розу Сябитову, чувствует ли она эту энергию. «Уже пошла, прям пошла», — пошутила Сябитова. Гузеева в свою очередь выразила надежду на то, что Валерий планирует распространять свою сексуальную энергию не на всех женщин в Сочи, а на одну единственную.

Ранее Гузеева раскритиковала женщин, которые рисуют брови и проводят иные манипуляции с внешностью. Во время беседы с женихом, 51-летним владельцем антикварного бюро из Санкт-Петербурга, она также предрекла им рождение «страшных детей».