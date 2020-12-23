Ведущая «Давай поженимся!» обматерила невесту в костюме коровы

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова обматерила перебивавшую ее невесту, которая пришла на шоу в костюме коровы. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

Девушка по имени Янина пожаловалась на бывшего возлюбленного, отношениями с которым она была очень недовольна. «С другой он был нормальным, вы понимаете? Другая у него была тупая голубиная курица, и с ней он был нормальным», — посетовала невеста. Затем девушка объяснила неудачи в личной жизни тем, что мужчины предпочитают женщин, которые глупее нее.

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Сваха же объяснила проблемы Янины тем, что мужчины не видят в ней жену. Сябитова решила подкрепить свою точку зрения цитатами из анкеты девушки. «Номер один. У вас дома творческий беспорядок. Ночью вы можете пойти в кино», — начала перечислять сваха, однако завершить мысль ей не удалось, так как невеста говорила параллельно с ней.

«Дайте я, ***, скажу. Заткнись, ***, Янин», — сказала Сябитова после нескольких попыток закончить предложение. В ответ на это девушка сообщила, что пришла на передачу не для того, чтобы ей закрывали рот, и обвинила ведущую в обесценивании. В конце программы сваха не посоветовала невесте ни одного из женихов. «Гавкайте дальше. Прогавкаете всю свою жизнь», — заключила Сябитова.

Ранее блогер Николай Соболев рассказал, что Сябитова абсолютно по-разному ведет себя перед камерой и в реальной жизни. Соболев обратил на это внимание, когда участвовал вместе с телесвахой в передаче «Форт Боярд». По словам блогера, поведение Сябитовой на экране — это актерская игра.