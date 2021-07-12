Ведущая Первого канала посоветовала россиянкам не делать пластические операции

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова посоветовала россиянкам не делать пластические операции. В разговоре с певицей Валерией она также рассказала о том, почему сама обращалась к пластическим хирургам. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «Между нами».

Сябитова сообщила, что решилась на операции, так как, работая на Первом канале, видела многих людей, которые прибегали к хирургическому улучшению внешности.

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«Я тогда себе веки поправила, отсосала килограмма три жира из пятой точки — фигня, никто не делайте это. Потом поняла, что, оказывается, рот надо было сначала зашить, потому что все опять вернулось», — поделилась сваха.

Еще одним негативным опытом для нее стала операция по увеличению груди. По словам ведущей, вскоре она поняла, что комфортная жизнь для нее закончилась. «С того момента, уже 10 лет, я ношу компрессионное белье. Я сплю в нем, хожу, я забыла про все красивое», — рассказала Сябитова.

Кроме того, после операции она лишилась возможности спать на животе и стала страдать от болей в спине. «Это я сама себе две дыни сюда воткнула. Ну, красиво, не спорю. Но стоит ли эта красота, которую я несколько часов показываю, а все оставшееся время я с этим живу? Поэтому думайте, ребят, что вам важнее», — заключила телеведущая.

В разговоре с Валерией Сябитова также рассказала о том, как попала на телевидение. Решив начать телевизионную карьеру, она предложила свою программу небольшому кабельному телеканалу. Вскоре ее заметили и начали приглашать на другие каналы в качестве эксперта.

