Гузеева подарила детям на день рождения поход в стриптиз и объяснилась

Телеведущая Лариса Гузеева в программе «Давай поженимся!» рассказала о том, какие необычные подарки ее сын и дочь получили на 16-летие. Она призналась, что дарила детям походы на стриптиз, и объяснила, как это повлияло на их жизнь. Выпуск опубликован на YouTube.

Соведущая Гузеевой сваха Роза Сябитова раскритиковала 31-летнего жениха за то, что он владеет стриптиз-клубом. По ее мнению, такой бизнес больше подходит людям старшего возраста, а тех, кто работает в этой индустрии, сложно считать примерными семьянинами.

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Гузеева в ответ на это заступилась за стриптиз. Она заявила, что водила своих детей на эротические шоу — и для сына, и для дочери это стало подарком на 16-летие.

«Я на 16-летие своему пацану подарила самую красивую стриптизершу Москвы, и они с пацанами собрались, и это все было очень красиво», — поделилась телеведущая. «На 16-летие своей дочери я отвезла ее в Париж на Диту фон Тиз, самую классную стриптизершу земного шара», — добавила Гузеева.

При этом телеведущая заверила, что из-за просмотра эротического шоу ее дети не стали ни развратниками, ни асоциальными людьми.

Ранее другой участник программы «Давай поженимся!» по имени Павел, работающий стриптизером, решил в качестве сюрприза для невесты исполнить танец и завершить его стриптизом. Мужчина попытался забраться на стол в студии программы, но сломал его.