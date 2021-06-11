Гузеева раскрыла свою реакцию на мужские интимные фото

Невеста удивила необычным увлечением ведущую программы «Давай поженимся!» Ларису Гузееву. Девушка призналась, что коллекционирует фотографии мужских достоинств, которые ей присылают незнакомцы. В ответ на это ведущая раскрыла свою реакцию на мужские интимные фото. Выпуск опубликован на YouTube.

Узнав об увлечении невесты, Гузеева сказала: «Если бы я не желала проклятия до пятого поколения тем, кто присылает мне в личные сообщения мужские достоинства, то ваша коллекция пополнилась бы на тысячи». Ведущая призналась, что после того, как получает подобные фотографии, не может спать из-за брезгливости.

Телеведущая также спросила, зачем девушка сохранят такие снимки. Невеста ответила, что делает это потому, что некоторые фотографии, которые она получает, являются весьма примечательными.

Соведущая Гузеевой сваха Роза Сябитова поинтересовалась, в чем заключается их примечательность. «Вы не поверите, какие бывают формы и размеры. Мужчины, наверное, хотят, чтобы я это оценила, я оцениваю и отправляю их в черный список», — объяснила невеста.

Не оценили такое увлечение и другие участницы программы — одна из героинь призналась, что никогда не стала бы коллекционировать подобные фото и тем более об этом рассказывать.

Ранее участник программы «Давай поженимся!» по имени Павел, работающий стриптизером, решил в качестве сюрприза для невесты исполнить танец и завершить его раздеванием. Мужчина попытался забраться на стол в студии программы, но сломал его.