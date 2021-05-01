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Гузеева рассказала о «сознании Шариковых» у россиян

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Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Фото: @_larisa_guzeeva_

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева рассказала о том, что думает о громко разговаривающих в общественном транспорте людях. Ее цитирует «Московский комсомолец».

Так Гузеева ответила на пост телеведущей Леры Кудрявцевой, которая возмутилась поведением россиян. Она считает, что громко говорить по телефону в публичном месте недопустимо.

«Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», — поддержала Гузеева. Некоторые пользователи согласились с ней, однако другие сравнили поведение телеведущей с «торговкой на базаре».

30 апреля Гузеева поделилась способом достичь счастья. Телеведущая призналась, что всегда любила то, что имела. Кроме того, ей всегда всего хватало. «А если не хватало, я работала еще больше», — уточнила телеведущая. Она добавила, что такие ситуации случались редко, так как она считает себя ленивым человеком и предпочитает оставлять много времени для любви и для того, чтобы радовать близких и себя.

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