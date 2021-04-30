Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева поделилась способом достичь счастья. Свой секрет она раскрыла в Instagram.

По словам Гузеевой, она всегда любила то, что имела. Кроме того, телеведущей всегда всего хватало. Именно благодаря этим двум принципам она и чувствовала себя счастливой.

«А если не хватало, я работала еще больше», — уточнила телеведущая. Она добавила, что такие ситуации случались редко, так как она считает себя ленивым человеком и предпочитает оставлять много времени для любви и для того, чтобы радовать близких и себя.

В комментариях многие согласились с точкой зрения Гузеевой. «Нужно в рамочку себе повесить эти слова», — написала одна из подписчиц телеведущей. Некоторые, однако, отметили, что им не будет хватать денег, если они начнут меньше работать.

Ранее Гузеева назвала главную ошибку, которую она совершила в своей жизни. По мнению телеведущей, надо было родить десятерых детей. В настоящее время у Гузеевой их двое — сын Георгий и дочь Ольга.