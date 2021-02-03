Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева назвала главную ошибку, которую она совершила в своей жизни. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Самая моя большая ошибка — то, что я не родила десятерых», — написала Гузеева (у телеведущей двое детей: сын Георгий и дочь Ольга — прим. «Ленты.ру»). Гузеева также поинтересовалась у подписчиков, есть ли среди них многодетные родители. Текст телеведущая сопроводила кадром из старого домашнего видео.

Среди подписчиков Гузеевой оказалось немало многодетных родителей. В комментариях к ее посту многие поделились информацией о количестве детей в их семьях. Некоторые поклонники также постарались приободрить телеведущую и написали ей, что она может стать многодетной бабушкой.

Ранее Гузеева раскритиковала женщин, которые рисуют брови и проводят иные манипуляции с внешностью. Во время беседы с участником «Давай поженимся!», 51-летним владельцем антикварного бюро из Петербурга, она также предрекла им рождение «страшных детей».