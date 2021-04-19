Гарик Харламов опубликовал «предсказание» Кобзона о закрытии Турции и Танзании

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram видео с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Комик в шутку заметил, что эстрадный певец еще 43 года назад предсказал закрытие Турции и Танзании для российских туристов.

«В 1978 году Кобзон предсказал нам закрытие Турции и Танзании», — говорится в ролике. Во фрагменте Кобзон исполняет песню «Летят перелетные птицы». «А я остаюся с тобою, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», — гласит одна из строчек композиции.

В комментариях многие оценили юмор Харламова, некоторые подчеркнули певческий талант Кобзона. Были и те, кто начал критиковать решение ограничить сообщение между странами.

Ранее Харламов высмеял пение ведущих «Давай поженимся!» на Первом канале. Он сравнил вокальные навыки Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой с криками суслика, после того, как они воспроизвели по паре строк из советской песни «Звездочка моя ясная», которую исполняла группа «Цветы» Стаса Намина.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией и закрыть границы с Танзанией на полтора месяца. Уточняется, что полеты в Танзанию, как чартерные, так и регулярные, будут полностью прекращены до 1 июня.