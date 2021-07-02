Ведущая Первого канала пожаловалась на недостаток достойных людей из-за соцсетей

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова порассуждала в своем Instagram-аккаунте на тему физической привлекательности мужчин и женщин. В посте телесваха пожаловалась на недостаток «достойных людей» в эпоху соцсетей.

Сябитова написала, что физическая привлекательность является чрезвычайно важным фактором для будущих отношений между людьми. Кроме того, она посчитала, что «красивым людям» нередко присваивают и другие привлекательные черты. В том, что человек определяет симпатии к другому только по внешности, ведущая увидела проблему.

«Я проводила массу экспериментов на своих тренингах, где полностью исключался зрительный контакт, а знакомство друг с другом проходило исключительно посредством осязания. В итоге, например, молодой, атлетического сложения парень, которому нравятся красивые, молодые и длинноногие блондинки, обнаружил, что поставил на первое место женщину полноватую и далеко не красавицу, с которой у него состоялся самый возбуждающий и эротический диалог», — поделилась своими наблюдениями Сябитова.

Телеведущая добавила, что внешность — это всего лишь «визитная карточка» человека, однако полностью его качества раскрываются только во время общения. «Поэтому, вероятнее всего, в эпоху Instagram и TikTok так много "красивых" людей и мало достойных», — философски заключила Сябитова. Она также спросила у подписчиков, насколько им важна красота партнера.

Ранее Сябитова заявила о желании участвовать в выборах. При этом ведущая не уточнила, когда именно она хочет пойти на выборы. Также не указывается, имела ли в виду сваха выборы в Госдуму.