Сваха из «Давай поженимся» вновь захотела участвовать в выборах

Ведущая программы «Давай поженимся», сваха Роза Сябитова вновь заявила о желании участвовать в выборах. Об этом пишет URA.RU.

«Если бы я баллотировалась, а я это буду делать, то у меня единственный лозунг, с которым я иду профессионально и по жизни — сильное государство, сильная семья», — заявила Сябитова, добавив, что семья должна помогать создавать семьи.

При этом ведущая не уточнила, когда именно она хочет пойти на выборы. Также не указывается, имела ли в виду сваха выборы в Госдуму.

Сябитова ранее уже заявляла о намерении пойти в политику. Так, в 2016 году она сообщила, что будет баллотироваться в Госдуму. Ведущая собиралась выдвигать свою кандидатуру от партии «Родина».

Ранее российская певица Виктория Дайнеко заявила, что собирается баллотироваться в Государственную Думу от «Зеленой альтернативы». Отмечается, что Дайнеко возглавит федеральную часть списка партии «Зеленая альтернатива» и заменит в нем рэпера Гнойного (настоящее имя — Вячеслав Машнов).