Виктория Дайнеко собралась баллотироваться в Госдуму

Российская певица, победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко собралась баллотироваться в Государственную Думу от «Зеленой альтернативы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что Дайнеко возглавит федеральную часть списка партии «Зеленая альтернатива» и заменит в нем рэпера Гнойного (настоящее имя — Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька).

«Мы действительно не смогли прийти к согласию со Славой КПСС. Произошло это еще на этапе переговоров. Они завершились без результатов. Виктория Дайнеко пойдет первым номером списка», — подтвердили в пресс-службе партии. Там же добавили, что Машнов не будет принимать участие в думских выборах от «Зеленой альтернативы».

В начале мая сообщалось, что хип-хоп-артист Машнов собрался выдвигаться на выборы в Государственную Думу. Тогда он отмечал, что решил участвовать в выборах от партии «Зеленая альтернатива».