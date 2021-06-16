Призывавший вернуть пятилетки Дмитрий Певцов собрался в Госдуму

Народный артист России Дмитрий Певцов, ранее призывавший вернуть советские пятилетки, заявил, что собрался баллотироваться в депутаты Государственной Думы в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова актера.

«Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив», — сказал Певцов на открытии штаба общественной поддержки в среду. Звезда телесериала «Бандитский Петербург» также пообещал добиваться справедливости для каждого человека, отметив, что известность позволяет ему «входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей».

Певцов планирует избираться в центральном одномандатном округе Москвы под 200-м номером. В него входят такие столичные районы, как Северный, Алтуфьево, Отрадное, Бибирево, Лианозово, Северное и Южное Медведково. Выборы в Госдуму в этом году пройдут 19 сентября.

В апреле текущего года актер театра и кино Дмитрий Певцов призывал вернуть в экономику практику советских пятилеток. По его мнению, рыночная система несовершенна без планирования и регулирования со стороны государства. До этого народный артист также предлагал навсегда закрыть Twitter на территории России и заявлял о необходимости оградить российского телезрителя от скандальных телепередач.