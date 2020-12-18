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Дмитрий Певцов призвал похоронить Ленина и намекнул на некий заговор

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Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Актер Дмитрий Певцов призвал похоронить Владимира Ленина. Своим мнением он поделился в комментарии интернет-изданию News.ru.

В беседе с журналистами Певцов согласился с тем, что тело революционера необходимо предать земле: «Конечно, нужно захоронить».

«Помимо Ленина, у Кремлевской стены большое количество других людей захоронено, но они хотя бы погребены», — сказал Певцов, добавляя, что похороны политического деятеля должны рано или поздно произойти.

Актер отметил, что тело вождя «неспроста» лежит на Красной площади и намекнул на некий заговор, о котором известно президенту России: «Наш президент — православный человек, он знает». Будучи глубоко религиозным христианином, артист также заявил, что не хотел бы встретиться с душой Ленина, когда его захоронят.

Ранее Дмитрия Певцова ошибочно «похоронили». Исполнитель прокомментировал новости о своей смерти. Он выложил видеообращение, в котором убедил подписчиков, что с ним все в порядке и он хорошо себя чувствует.

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