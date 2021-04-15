Дмитрий Певцов призвал вернуть советские пятилетки

Народный артист России Дмитрий Певцов призвал вернуть в экономику практику советских пятилеток. Об этом сообщает агентство «Москва» в четверг, 15 апреля.

57-летний актер озвучил предложение о возврате к подобному экономическому планированию. «Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок — это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта "регулировка" от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. Население не понимает, что будет в будущем», — заявил Певцов.

По мнению актера театра и кино, рыночная система несовершенна без планирования и регулирования со стороны государства. Певцов подчеркнул, что правительству России необходимо «задуматься о людях и перейти к понятному и открытому планированию». «Вернуть пятилетки и обеспечить четкую коммуникацию власти с населением — озвучивать планы и отчитываться о результатах», — предложил артист.

В марте текущего года Певцов предложил навсегда закрыть Twitter на территории России. Он обвинил соцсеть в пропаганде детской порнографии и в распространении призывов несовершеннолетних к суициду.