Ведущая Первого канала рассказала о попадании на телевидение

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о том, как попала на телевидение. Своей историей она поделилась с певицей Валерий в разговоре для YouTube-канала «Между нами».

«Я понимала: большое начинается с малого», — сообщила Сябитова. Именно поэтому, решив начать телевизионную карьеру, она предложила свою программу небольшому кабельному телеканалу. В самом начале ведущая столкнулась с проблемой: потенциальные работодатели сказали, что никогда не слышали о ней. «А я говорю: "Миленькие мои, ну конечно! Я про вас тоже не слышала!"» — вспомнила сваха.

По словам ведущей, когда она начала вести свой первый проект под названием «Ищу любовь», ее стали замечать на других телеканалах и приглашать в качестве эксперта. На съемки пилотного выпуска «Давай поженимся!» она пришла именно в этом статусе. «И здесь я поняла: мой час наступил», — заявила Сябитова.

Она посмотрела программу, которую тогда вели актриса Дарья Волга, астролог Василиса Володина и «какая-то тетя-сваха» и сказала продюсеру, что шоу не понравится зрителям. «Если я правильно понимаю телевидение, телевидение продает эмоции. И чтобы были эмоции, надо разделить на два лагеря. "Плохо" и "Хорошо", назовем это так. Кто-то будет за эту точку зрения, кто-то за эту. И если будет между ними конфликт и обсуждение, вот тогда у нас будут эмоции», — объяснила тогда Сябитова и подчеркнула, что все три ведущие из первого состава говорили участникам шоу только хорошие вещи.

Сваха пообещала продюсеру показать, как исправить передачу, если ее пригласят на кастинг. Оказавшись в кресле ведущей, она удивила своих коллег репликой, обращенной к жениху. «Слышь, сынок. У тебя все будет плохо. Вот эти две блондинки тебе тут по ушам ездят, что у тебя будет хорошо. Нифига у тебя хорошего не будет. Почему? Ты гол как сокол. У тебя нифига нет!» — сказала мужчине Сябитова

Несмотря на то, что поведение свахи удивило других ведущих «Давай поженимся!», в итоге ей предложили работать в передаче.

Ранее Сябитова рассказала о том, как проходят съемки передачи «Давай поженимся!» и раскрыла изнанку процесса. В частности, она сообщила, что съемки обычно занимают три дня, при этом каждый день записывается по четыре программы.