Ведущая Первого канала назвала причину возвращения эмигрантов в Россию

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, почему на фоне пандемии коронавируса люди, эмигрировавшие из России, начали возвращаться на родину. Основной причиной в разговоре с NEWS.ru она назвала нехватку рабочих мест за рубежом.

Ведущая сообщила, что общалась с «женихами и невестами», приехавшими на родину, и спрашивала у них, почему они решили снова жить в России. В итоге Сябитова сделала вывод, что люди возвращаются из-за безработицы, резкий подъем которой произошел в других странах. «Во-первых, там работы нет в связи с пандемией. В России работы много, отсюда и карьера, и все остальное», — резюмировала она.

«По моей статистике, наоборот, все возвращаются», — подчеркнула телеведущая.

Сябитова объяснила, что, составляя свое впечатление, она ориентировалась на героев программы «Давай поженимся!», «реагирующей на тренды». По словам свахи, в последнее время в передаче появилось много участников, которые вернулись в Россию из других стран.

Ранее Сябитова посоветовала россиянкам не делать пластическое операции и рассказала, почему сама обращалась к пластическим хирургам.