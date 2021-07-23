Ведущая Первого канала назвала способ вычислить женатого мужчину

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова высказалась об отмене обязательных штампов в паспорте о браке и раскрыла способ определить женатого мужчину. Свой метод она назвала в посте в Instagram.

Сваха призналась, что в своей работе никогда не руководствовалась информацией в паспорте. «Сама меняла паспорт, и мне было лень сходить в ЗАГС, чтобы сделать пометку о детях и моих замужествах. По моему документу получается, что у меня нет детей и замуж я не выходила», — заявила Сябитова (ведущая дважды была замужем, в первом браке она родила двоих детей — прим. «Ленты.ру»).

По словам телеведущей, чтобы понять семейное положение жениха, ей достаточно поспрашивать его о жизни. Сваха пояснила, что если мужчина отказывается назначать свидания на выходные дни или на время отпуска, то, очевидно, что он связан узами брака.

Сваха не исключила, что теперь россияне могут столкнуться с трудностями, если захотят попасть в реанимацию к супругу, ведь пустить их туда могут только после официального подтверждения брака. Сябитова усомнилась в том, что врачи будут сами искать эту информацию.

Ранее ведущая Первого канала рассказала, почему в последнее время в России выросло количество разводов. Сябитова сообщила, что на людей повлияла пандемия коронавируса и сопутствующая ей самоизоляция.