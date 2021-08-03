Ведущий Первого канала вспомнил поход в гости к Путину

Ведущий ток-шоу «Мужское и женское» Александр Гордон рассказал, как оказался в гостях у президента России Владимира Путина. В интервью журналисту Юрию Дудю он вспомнил, как во время похода в резиденцию он впервые встретился лицом к лицу с политиком. Беседа опубликована на YouTube-канале «вДудь».

По словам телеведущего, он оказался дома у главы государства во времена второго президентского срока Путина. Тогда Гордон дружил и работал с бывшей супругой президента Людмилой — они записывали проект на тему семейных отношений и однажды работали в резиденции Путина, возле камина. В один из съемочных дней Гордон лично встретился с президентом, однако разговор ограничился взаимным приветствием.

«Я вышел покурить на крыльцо, и тут он [Путин] подъезжает проститься с Людмилой Александровной, куда-то улетал… Я стою, [говорю]: "Здравствуйте, Владимир Владимирович". Он говорит: "Здравствуйте, Александр". Все, ну а что еще скажешь?» — вспомнил неожиданную встречу телеведущий. Он отметил, что жилище Путина ему показалось «очень скромным».

В этом же интервью Гордон объяснил, почему пытался задушить гостя колготками в одном из выпусков программы. Ведущий назвал того человека подлецом, потому что он не препятствовал своей сожительнице, которая привязывала их ребенка колготками к кровати.