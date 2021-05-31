Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» Агуэро перешел в «Барселону»

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Футболист пришел в испанский клуб на правах свободного агента. Соглашение, финансовые условия которого не сообщаются, рассчитано до конца сезона-2022/2023. В контракте есть пункт, согласно которому Агуэро можно выкупить у «Барселоны» за 100 миллионов евро.

Агуэро — лучший бомбардир в истории «Сити». На его счету 260 забитых мячей в 389 матчах. Он защищал цвета «горожан» с 2011 года. В составе «Сити» он пять раз выигрывал чемпионат Англии. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.

До переезда в Англию Агуэро выступал за мадридский «Атлетико». В составе испанцев он победил в Лиге Европы в 2010 году.