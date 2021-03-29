Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» Агуэро попрощался с клубом

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро объявил об уходе из клуба. Об этом он написал в Twitter.

В своем заявлении 32-летний игрок попрощался с командой. Агуэро признался, что гордится выступлениями за «Сити». Он подчеркнул, что доиграет нынешний сезон в составе «горожан».

Агуэро — лучший бомбардир в истории «Сити». На его счету 254 гола в 370 матчах за клуб. Он защищает цвета «горожан» с 2011 года. В составе «Сити» он четырежды выигрывал чемпионат Англии.

Контракт Агуэро с «Сити» истекает летом 2021-го. Transfermarkt оценивает трансфер форварда в 25 миллионов евро.

До переезда в Англию Агуэро выступал за мадридский «Атлетико». В составе испанцев он завоевал кубок Лиги Европы в 2010 году.