«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 16 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Кевин де Брейне и Илкай Гюндонган

Первый матч прошел 24 февраля в Германии. Победу с тем же счетом 2:0 одержали англичане. Тогда забитыми мячами отметились Бернарду Силва и Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити» узнает соперника по четвертьфиналу после жеребьевки. Мероприятие пройдет в пятницу, 19 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.