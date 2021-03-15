Гвардиола раскритиковал украинского защитника «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике защитника команды Александра Зинченко. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Специалист не согласился со словами украинца, который заявил о желании выиграть в нынешнем сезоне четыре трофея. Испанец напомнил, что это пока не удавалось ни одной команде и вряд ли удастся. Он также посоветовал Зинченко сосредоточиться на ближайшем матче и напомнил, что он старше и опытнее футболиста.

На данный момент «Манчестер Сити» уверенно лидирует в Английской премьер-лиге (АПЛ), а также сохраняет шансы на победу в Кубке страны, Кубке Лиги и Лиге чемпионов. В европейском турнире команда выступает в 1/8 финала.

В первом матче команда Гвардиолы со счетом 2:0 на выезде обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха. Ответная игра пройдет в Манчестере во вторник, 16 марта.