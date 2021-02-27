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«Манчестер Сити» выиграл 14-й матч подряд в АПЛ

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Фото: MARTIN RICKETT / Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 27 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Рубен Диаш и Джон Стоунс. У гостей забил Майкл Антонио.

Победа стала для горожан 14-й подряд в АПЛ, команда набрала 62 очка и уверенно лидирует в чемпионате. В активе «Вест Хэма» 45 очков, клуб занимает четвертое место.

«Манчестер Сити» в следующем туре 2 марта на своем поле примет «Вулверхэмптон». «Вест Хэм» 8 марта дома встретится с «Лидсом».


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