16-летний футболист АПЛ попался на гормоне роста

Футбольная ассоциация Англии наказала 16-летнего игрока клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Inside the Games.

Имя футболиста не разглашается. Спортсмен был отстранен на девять месяцев за хранение гормона роста — соматропина. Препарат обнаружили у футболиста еще в июле 2020-го, но, расследование не установило факта применения запрещенного средства. Игрок был признан виновным только в хранении допинга.

Запрет на выступления отсчитывается с лета 2020-го. Таким образом, футболист сможет вновь выйти на поле в официальном матче в мае 2021-го.

В июле 2019 года сообщалось, что 11 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты. В организме спортсменов были обнаружены следы таких веществ, как амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.