Игрок АПЛ сдал допинг-тест и принялся за кокаин

Футбольная ассоциация Англии (FA) приступила к расследованию инцидента с участием одного из игроков Премьер-лиги (АПЛ), которого выгнали из ночного клуба за употребление кокаина. Об этом сообщает The Sun.

Футболиста, имя которого не афишируется, застал за употреблением наркотика его же одноклубник. Инцидент произошел во время рождественской вечеринки команды в одном из ночных заведений. Из-за неадекватного поведения игрока пришлось вывезти из клуба. На вечеринке были не только футболисты, но и тренер команды.

Отмечается, что за день до этого команда прошла допинг-тестирование, поэтому футболист мог знать, что употребление кокаина сойдет ему с рук. В случае, если будет доказана вина игрока, ему грозит два года дисквалификации со стороны FA.

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