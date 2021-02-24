Футболисты сборной Англии признаны лучшими в туре АПЛ

Названы лучшие футболисты по итогам 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В топ-3 попали вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, отыгравший на ноль в дерби с «Ливерпулем» (2:0), форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, забивший мяч в игре с «Ньюкаслом» (3:1), и Харви Барнс. Полузащитник «Лестера» отметился голом и результативной передачей в поединке с «Астон Виллой» (2:1).

Все футболисты, признанные лучшими по итогам тура, представляют сборную Англии.