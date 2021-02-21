«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Маркус Решфорд, Дэниел Джеймс и Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ньюкасл» имеет в активе 25 очков и занимает 17-е место.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 28 февраля на выезде сыграет с «Челси». «Ньюкасл» днем ранее дома примет «Вулверхэмптон».