«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с новичком АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 февраля, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Мбайе Дьяна манкунианцы ответили точным ударом Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 46 очков и занимает второе место в чемпионате. Новичок АПЛ «Вест Бромвич» набрал 13 очков и находится на 19-й позиции.

В следующем туре 21 февраля «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл». «Вест Бромвич» днем раньше на выезде встретится с «Бернли».