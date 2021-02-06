«Манчестер Юнайтед» на последних секундах упустил победу над «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 6 февраля, и завершилась со счетом 3:3. В составе манкунианцев голами отметились Эдинсон Кавани, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминей. У гостей забитые мячи на счету Абдулайе Дукуре, Хамеса Родригеса и Доминика Калверта-Льюина.

«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков, команда занимает второе место в чемпионате. В активе «Эвертона» 37 очков, клуб находится на шестой позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 14 февраля на выезде сыграет с «Вест Бромвичем». «Эвертон» в тот же день дома сыграет с «Фулхэмом».